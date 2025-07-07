«Коалиция желающих» может распасться из-за конфликта Стармера и Макрона

Конфликт в отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Кира Стармера угрожает распадом «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух французских чиновников, «коалиция желающих» не имеет четкого направления, и это связано с тем, что Лондон придает слишком большое значение гарантиям безопасности от США, которые до сих пор не реализованы.

В Великобритании, в свою очередь, обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения президентского срока он думает лишь «о своем наследии». Один из собеседников, знакомых с переговорами вокруг Ирана указал, что президент Франции пытался выставить себя «миротворцем».

По данным Politico, главной причиной «трещин» в отношениях Макрона и Стармера является подход к США. Чиновники обеих стран все чаще выражают раздражение по поводу того, как другая сторона решила обращаться с президентом США, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что администрация США не собирается предоставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия сил «коалиции желающих» на Украине после завершения там конфликта.

Ранее Трамп ответил, будут ли США помогать Украине, как Израилю.