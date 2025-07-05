Власти Великобритании политикой по Украине оказались в тупике, отрезав себе возможности поиска дипломатического выхода. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По мнению дипломата, в ситуации в Украиной Британия подняла ставки слишком высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым Лондон «загнал себя в бутылку», не оставив дипломатических брешей для формирования более реалистичных подходов к урегулированию, заявил Келин.

Посол отметил, что декларируемый нынешним лейбористским правительством принцип «прогрессивного реализма» в международных отношениях относится не ко всем странам, не к России. В конце июня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, представляя анализ отношений между королевством и Китаем, обещал строить подход к отношениям с Пекином на основе восприятии мира таким, какой он есть.

Пол лозунгом «прогрессивного реализма» сейчас представители Лейбористской партии реализуют множество проектов, но «речи о какой-либо realpolitik не идет», пояснил Келин. По его словам, эта концепция должна спрятать неудобные для Лондона случаи, когда идеология только мешает делу, поэтому ее отбрасывают в сторону, но на Россию этот подход распространяется.

Ранее Келин назвал лицемерием призывы Британии к миру на Украине.