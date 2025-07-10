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Богданов назвал причину ухода с поста замглавы МИД РФ

Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД России возрастом
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Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Богданов в беседе с «Известиями» объяснил свой уход с поста заместителя главы министерства иностранных дел России и специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Он назвал это решение естественным шагом.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — заявил дипломат.

10 июля президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД РФ Богданова. Также российский лидер освободил его от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Богданов родился 2 марта 1952 года в Москве. Сейчас ему 73 года. Дипломат занимал должность замминистра иностранных дел — с июня 2011 года, а пост спецпредставителя президента с октября 2014-го.

3 июня Путин уволил замглавы МЧС России Илью Денисова. Он занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с июля 2019 года.

Ранее Путин уволил первого замдиректора Росфинмониторинга.

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