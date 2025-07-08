США предложили Евросоюзу заключить тарифную сделку

США предложили Европейскому союзу (ЕС) заключить сделку по пошлинам в размере 10% на импорт европейских товаров. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, пошлины в 10% не затронут авиационную промышленность и производство ликеро-водочных изделий. Отмечается, что для заключения соглашения необходимо согласие президента США Дональда Трампа, поскольку детали сделки пока обсуждаются.

В апреле президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

В июле Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее политолог оценил угрозы Трампа в адрес БРИКС.