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Трамп назвал новые страны, в отношении которых США введут пошлины

Трамп: США введут пошлину в 30% на весь импорт из Алжира, Ливии и Ирака
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Ken Cedeno/Reuters

США с 1 августа намерены ввести пошлины на все товары из ряда стран, в том числе Алжира, Ливии и Ирака. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома опубликовал письма, согласно которым Вашингтон с 1 августа вводит пошлину на импорт из этих трех стран в размере 30%. Помимо этого, по словам Трампа, на товары из Брунея она составит 25%.

До этого американский лидер заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС.

По словам министра финансов Скотта Бессента, США ожидают получить в качестве сборов от новых таможенных тарифов более $300 млрд к концу года.

В апреле глава Белого дома ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ КНР также ввела 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее США предложили Евросоюзу заключить тарифную сделку.

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