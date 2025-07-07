В Кремле отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины против поддерживающих БРИКС стран

Взаимодействие стран в рамках БРИКС не направлено против третьих государств, в частности США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины против поддерживающих БРИКС стран.

«Мы видели такие заявления, но здесь важно, что уникальность БРИКС — объединять страны, которые разделяют общие подходы и мировоззрение. Взаимодействие в рамках БРИКС не было направлено против третьих стран», — заявил представитель Кремля.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

В апреле этого года Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в МИД Китая напомнили Трампу, что БРИКС не нацелен против какой-либо страны.