Трамп заявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС

Вашингтон введет импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС. Об этом заявил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это», — сказал он.

До этого Трамп сообщил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет.

В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ КНР также ввела 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.