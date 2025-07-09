В США предупредили о серьезных последствиях критики Трампа в адрес Путина

Критика президента США Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина может обернуться «серьезными» политическими последствиями. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Этот сдвиг (в позиции Трампа о России – «Газета.Ru») подчеркивает, как Трамп, который во время предвыборной кампании 2024 года представлял войну между Россией и Украиной как легкоразрешимую проблему, начал осознавать, насколько неразрешимым стал конфликт и насколько хвалебные отзывы о Путине, возможно, отнюдь не трогают российского президента», — говорится в материале.

По оценке WP, речь идет не только об отношениях двух влиятельных людей. «Это (критика Трампа в адрес Путина – «Газета.Ru») может иметь реальные — и весьма серьезные — политические последствия», — пишет издание.

Трамп ужесточил свою риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики Трампа. Он подчеркнул, что глава США в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.