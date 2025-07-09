В США заявили, что Трамп не захотел отдавать России победу на Украине

CNN: Трамп не склонен отдавать России победу на Украине

Президент США Дональд Трамп не желает отдавать России победу в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп также, по-видимому, менее склонен дать России «победу» в данный момент, прекратив военную помощь Украине, сообщили два источника», — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп «озлобился» на президента России Владимира Путина якобы из-за «нежелания» РФ идти на переговоры по Украине.

Трамп ужесточил свою риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа. Он подчеркнул, что глава США в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.