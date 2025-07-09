В Европе назвали условия для наступления мира на Украине

Полковник Бо: пока переговорщики не признают позицию России, мира не будет

Для наступления мира на Украине переговорщикам нужно признать позицию России. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

Отставной полковник обратил внимание, что администрация президента США Дональда Трампа изначально не понимала положение на линии боевого соприкосновения. По его словам, Россия сейчас побеждает, в связи с чем к ее позиции нужно прислушаться. Однако вместо этого стороны начали выдвигать свои мирные инициативы, которые были проигнорированы РФ, подчеркнул экс-советник.

«Россия не хочет устроить заморозку конфликта на 10 или 20 лет, она хочет надежное решение. И если участники переговоров не будут учитывать позицию России, то ничего не получится, потому что сейчас решает Россия и только она», — сказал Бо.

7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил. Глава ведомства отметил, что РФ остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако только в контексте диалога о прочном мире.

Ранее президент Чехии усомнился в скором мире на Украине.