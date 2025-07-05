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На Западе назвали неожиданный способ решения конфликта на Украине

Прауд: смягчение санкций против России может помочь решить конфликт на Украине
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Британский дипломат Иэн Прауд выразил мнение, что ослабление санкционного давления со стороны Запада в отношении России может стать стимулом для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Своей точкой зрения он поделился в статье для Strategic Culture.

«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что введенные против России ограничения не смогли изменить фундаментальные принципы ее экономической модели. В то же время, по его словам, Украина постоянно находится в состоянии финансовой нестабильности, балансируя на грани банкротства.

«Это давление будет только расти по мере того, как США сократят свои финансовые обязательства», — заключил эксперт.

На днях министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз в ближайшие дни введет самые жесткие санкции против России за последние три года.

Ранее в МИД РФ допустили, что ЕС примет новый пакет санкций против РФ в измененном виде.

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