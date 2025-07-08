Новый глава Минтранса рассказал про жену, застрявшую в аэропорте в коллапс

Никитин: моя жена испытала на себе проблемы в аэропортах, полетев в командировку

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что его жена Майя испытала на себе коллапс, который наблюдается в российских аэропортах. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, супруга улетела в командировку в один из регионов РФ в воскресенье, 6 июля. Никитин рассказал, что Майя летела эконом-классом и в полной мере испытала на себе те проблемы, которые были в аэропортах с задержками рейсов. Жене нового министра транспорта пришлось просидеть в зале ожидания несколько часов.

«Самолет задерживали. Я ее предупредил, что так, скорее всего, будет. Жду жену с нетерпением обратно», — сказал Никитин.

8 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой министерства транспорта России. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом на пост главы Минтранса. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед министерством задачам.

Ранее Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения.