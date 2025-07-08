Трамп заявил, что США продолжат уведомлять партнеров об импортных пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава США подчеркнул, что торговые партнеры страны, которым будут направлены письма, не получат никаких отсрочек.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 12 стран получат уведомления о введении новых пошлин на их товары.

До этого стало известно, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

В апреле президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

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