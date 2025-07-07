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США введут пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Трамп: с 1 августа США введут пошлины на весь импорт из Японии и Южной Кореи
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Mark Schiefelbein/AP

С 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран. <...> Поэтому мы вводим пошлины в 25% на любые поступающие товары», — написал он.

По словам главы Белого дома, в случае ответных мер со стороны Японии и Южной Кореи, США оставят за собой право дополнительно увеличить пошлины.

В апреле Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

В июле Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

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