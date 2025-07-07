На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме анонсировали новые пошлины в отношении 12 стран

Левитт: 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 12 стран получат письма от президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на их товары. Ее слова передает РИА Новости.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента США», — сказала Левитт.

До этого стало известно, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

В апреле президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

В июле Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее политолог оценил угрозы Трампа в адрес БРИКС.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами