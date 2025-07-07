В Белом доме анонсировали новые пошлины в отношении 12 стран

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 12 стран получат письма от президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на их товары. Ее слова передает РИА Новости.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента США», — сказала Левитт.

До этого стало известно, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

В апреле президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

В июле Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее политолог оценил угрозы Трампа в адрес БРИКС.