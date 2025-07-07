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Политолог оценил угрозы Трампа в адрес БРИКС

Политолог Бордачев назвал приглашением к диалогу угрозы Трампа в адрес БРИКС
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Ken Cedeno/Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении БРИКС и стран, поддерживающих объединение, — это не анонс мер, которые точно будут приняты, а, скорее, приглашение к переговорам, присущее его стилю. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, программный директор клуба «Валдай» Алексей Бордачев.

«Кроме того, у США и Китая — одного из лидеров БРИКС — потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны — как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», — отметил эксперт.

Он добавил, что цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и в частности Вашингтону.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран. МИД Китая выступил с аналогичным заявлением. Ранее Трамп угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если они попытаются заменить доллар США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе констатировали конец G7.

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