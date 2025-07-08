Политик Филиппо раскритиковал Барро за его призыв к Путину

Лидер французской партии «‎Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X раскритиковал обращение министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Вы требуете «прекращения огня», продолжая при этом поставлять все больше и больше оружия на Украину каждую неделю: вы случайно не издеваетесь над миром?!», — написал Филиппо.

7 июля, как пишет РИА Новости, Барро обратился к Путину с требованием о прекращении огня.

4 июля сообщалось, что Барро разозлился после вопроса слушателя о поддержке нацизма на Украине. Один из слушателей форума «Экономические встречи Экс-ан-Прованса» задал французскому представителю вопрос о том, является ли помощь Франции Украине «поддержкой фашистского и неонацистского правительства», которое называет улицы в честь украинского националиста Степана Бандеры, причастного к уничтожению евреев. В ходе высказывания Барро перебил мужчину.

До этого министр заявил, что Евросоюз в ближайшие дни введет самые жесткие санкции против России за последние три года. Он отметил, что эти меры будут реализованы в сотрудничестве с США, где ожидается принятие масштабных санкций Сенатом в начале июля. Цель — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Киевом.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.