Президент Чехии усомнился в скором мире на Украине

Президент Чехии Петр Павел усомнился в достижении мира на Украине в ближайшее время, поскольку Россия якобы не стремится к компромиссам на поле боя. В интервью украинской службе «Би-би-си» он заявил, что Москва добивается «полного поражения» Киева.

«Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят», — заявил Павел.

По его утверждению, пока Россия будет видеть прогресс на поле боя, то «не будет чувствовать потребности к переговорам». В Кремле якобы считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем через переговоры, сказал президент Чехии.

18 июня президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее В Турции заявили об отсутствии препятствий для встречи Путина, Зеленского и Трампа.