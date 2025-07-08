И.о. главы Минтранса РФ Никитин назвал ключевую задачу ведомства

Ключевая задача министерства транспорта РФ заключается в обеспечении комфорта многодетных семей во время поездок. Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин, сообщает «Парламентская газета».

По словам чиновника, Минтранс РФ «задолжал» многодетным семьям.

«Их удобство и комфорт перемещения в российском транспорте — задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание. Мамы должны иметь возможность в дороге перепеленать ребенка, помыть руки, дать ребенку воды и многое другое», — сказал Никитин.

Он добавил, что Минтранс РФ должен стремиться к соблюдению принципов семейноцентричности при развитии инфраструктуры. Как отметил чиновник, ведомство обязано обеспечить комфорт многодетным семьям на транспорте, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.

7 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, назначив исполняющим обязанности главы соответствующего ведомства Андрея Никитина. Последний заявил, что в первую очередь после назначения займется решением вопросов, связанных со сложной ситуацией в аэропортах.

Ранее Песков высказался о назначении Никитина исполняющим обязанности министра транспорта.