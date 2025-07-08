Политолог объяснил, почему дело фон дер Ляйен предали огласке

Политолог, политический психолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал прошедшее заседание Европарламента, где обсуждалось вынесение вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавируса.

Эксперт отметил, что глава ЕК отдала приоритет американской фармкомпании. Именно под ее патронажем вакцины из США поступали на европейский рынок, и люди подозревают, что это коррупционная процедура.

«Все понимают, что бесплатно ни один политик ничего лоббировать не будет. Соответственно, девушка заработала на этом энную сумму. Причем она исчисляется не одним миллионом евро, а десятками, если не сотнями миллионов евро», — сказал Маркелов.

Пленарное заседание Европарламента прошло накануне в Страсбурге. При этом голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен пройдет только в четверг в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

14 мая Европейский суд юстиции признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021-2023 годах.

Также суд обязал политика раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее в Брюсселе прошел митинг с требованием отставки фон дер Ляйен.