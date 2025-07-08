В Кремле прокомментировали самоубийство Старовойта

В Кремле назвали трагической и печальной новость о самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Владимиру Путину было незамедлительно доложено об этом происшествии.

«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему», — отметил Песков.

7 июля Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого являлся губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила об обнаружении тела Старовойта рядом с личным автомобилем в Одинцовском городском округе Подмосковья. В качестве основной версии произошедшего рассматривается суицид.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против Старовойта. Адвокаты Смирнова заявили, что не могут предоставить никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее стала известна стоимость имущества погибшего Старовойта.