В Белом доме заявили, что Трамп видит угрозу в БРИКС

Президент США Дональд Трамп считает, что страны — члены БРИКС якобы стремятся подорвать интересы Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет РИА Новости.

«Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США», — сказала Левитт.

Она добавила, что Трамп внимательно следил за саммитом БРИКС, который проходил 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро.

7 июля Трамп в соцсети Truth Social пригрозил государствам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами.

В ответ на это официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил президенту США, что в торговых войнах нет победителей.

На инициативу американского лидера также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других государств.

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.