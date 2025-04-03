Доллар США обвалился из-за пошлин Трампа

Зеркальные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении ряда торговых партнеров страны, заметно ослабили курс доллара. Как сообщило агентство Bloomberg, он опустился к валютам стран — основных торговых партнеров Соединенных Штатов.

По данным Bloomberg, на торгах 3 апреля индекс доллара упал на 1,5%. По отношению к иене и швейцарскому франку американская валюта опустилась примерно на 2%, а к евро и британскому фунту доллар упал более чем на 1%. К канадскому доллару он опустился до минимума, установленного в середине декабря прошлого года.

3 апреля Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны обложат еще более жесткими пошлинами. Всего в списке оказалось 185 стран, в числе которых Британия, Украина и даже необитаемые острова. Однако России и Белоруссии в этом перечне нет.

По словам американского лидера, триллионы долларов выручки от зеркальных пошлин будут направлены на снижение налогов и погашение госдолга США.

Трамп выразил уверенность, что благодаря предпринятым им действиям США вновь станут «великой, более великой, чем когда-либо прежде» страной.

Ранее советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.