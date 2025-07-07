«Исключений не будет». Трамп введет пошлины за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран. МИД Китая выступил с аналогичным заявлением. Ранее Трамп угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если они попытаются заменить доллар США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США введут дополнительные 10%-ные торговые пошлины в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии). Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — отметил он.

По словам Трампа, администрация Белого дома уже 7 июля с 12:00 по местному времени (19:00 мск) начнет уведомлять другие страны о дальнейших условиях двусторонней торговли.

Что об этом думают в Москве и Пекине

На инициативу американского президента уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других государств.

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран», — сказал он.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Трампа о новых пошлинах, подчеркнула, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации, пишет РИА Новости.

«Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны», — отметила она.

Кроме того, Мао напомнила о позиции Китая: в торговых и тарифных войнах нет победителей .

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По мнению доцента Финансового университета при правительстве России, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Трамп «выкручиванием рук через экономику, торговлю и пошлины» может всех от себя оттолкнуть.

«Такие подходы конечны — рано или поздно все сговорятся и это оттолкнет США от всех, если это будет на системной основе», — поделился он в беседе с РИА Новости.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что опасения западных стран по поводу БРИКС абсолютно обоснованы.

«Государства мирового большинства все равно будут идти своим путем, пресекать поползновение формирования некой новой колониальной системы, формировать более справедливый мир, используя самые разные инструменты», — сказал он «Ленте.ру».

Немецкая газета Bild обратила внимание на то, что Запад видит в инициативах БРИКС угрозу.

«Они [страны БРИКС] хотят перестроить мир — и ослабить Запад<…> В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО [Всемирной торговой организации] и упоминается требование о реформе МВФ [Международного валютного фонда]», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что создание Нового банка развития в системе БРИКС также представляет опасность для Запада.

«С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену», — добавила Bild.

«Привет пошлинам, прощай Америке»

Трамп уже неоднократно высказывал угрозы в адрес БРИКС. В ноябре прошлого года он заявил, что объединение столкнется со 100%-ными пошлинами, если предпримет попытку создать новую валюту для замены «могучего доллара США».

Глава Белого дома в своей публикации в Truth Social призвал «найти другого «лоха» и предупредил, что любому государству, которое предпримет попытку заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

В конце января текущего года Трамп повторил свои слова. Он заявил, что если страны БРИКС попробуют заменить доллар США, то «скажут привет пошлинам и прощай Америке».

В феврале глава Белого дома, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, рассказал, что страны БРИКС после его заявлений отказались от попыток заменить доллар.

«Они хотели создать новую валюту, они, вероятно, хотели использовать китайский юань», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что после его угроз в адрес БРИКС «ничего не слышал» на эту тему от стран объединения.

«БРИКС мертв с тех пор, как я предупредил, что если они начнут играть с долларом, то получат стопроцентные пошлины. БРИКС мертв», — утверждал Трамп.