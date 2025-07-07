В ООН раскритиковали Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

Никто не выйдет победителем из торговой войны. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, пишет ТАСС.

«Наша базовая позиция ясна, победителей в торговой войне нет», — сказал он.

7 июля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины размером 10% в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

На инициативу американского лидера уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других государств.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай не хочет участвовать в тарифной войне, так как в ней нет победителей. Однако Цзянь подчеркнул, что КНР при этом не боится борьбы и не будет спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов и как разрушаются международные экономические и торговые правила.

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.