Оппозицонера Тихановского выпустили из тюрьмы. До ареста он активно критиковал Лукашенко

Оппозиционер Тихановский вышел на свободу после разговора Лукашенко и Келлога

В Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президента Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи президента Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

Оппозиционера Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, освободили из тюрьмы. Вместе с ним из заключения вышли еще 13 политзаключенных, написала Тихановская в Telegram-канале.

«Освобождены 14 политзаключенных. Среди них шесть белорусов: Сергей Тихановский, Сергей Шелег, Игорь Корней, Галина Краснянская, Наталья Дулина, Кирилл Балахонов», — сказано в сообщении.

Тихановская также опубликовала видео первой встречи с мужем. На кадрах он выходит из белого микроавтобуса, сразу идет к жене и обнимает ее.

«Вы свободны. Я знаю, что трудно к этому привыкнуть. И потом, кто чувствует силы, вливаемся, потому что еще тысячи людей там», — сказала Тихановская освободившимся.

Она также поблагодарила «всех за колоссальную поддержку».

«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Случилось то, о чем наша семья мечтала эти пять лет и ради чего мы все работали с момента его задержания. Освобождение Сергея — это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Белоруссии. Благодарим всех за колоссальную поддержку», — заключила Тихановская. Она добавила, что больше двух лет ничего не знала о судьбе мужа.

Заключенным помог соратник Трампа

По данным издания «Наша Нiва», освобождению поспособствовал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. 21 июня он приехал в Минск и встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. Содержание их разговора не раскрывалось, однако после встречи заключенных отпустили.

«Эти 14 человек сейчас на свободе», — написал Келлог в соцсети Х.

Он также поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.

Глава литовского МИД Кястутис Будрис сообщил, что сейчас освобожденные находятся в Литве .

В МИД Польши добавили, что среди освобожденных есть трое поляков. Их имена не разглашаются. Ведомство поблагодарило Трампа и польского президента Анджея Дуду за оказанную поддержку.

«Нам так выгодно»

Зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич в беседе с «Абзацем» заявил, что решением отпустить заключенных Минск добился неких бонусов со стороны США:

«Выпустили Тихановского — значит, нам так выгодно, он уже в Вильнюсе. Нечего жить за счет белорусского бюджета. Знаю, что это будет на пользу республики. Какой-то жест доброй воли, который показывает Минск, просто так не делается, и это оговаривалось с Москвой. Значит, ответные шаги будут со стороны США».

Гайдукевич отметил, что Тихановский продолжит вести свою оппозиционную деятельность в Польше или Литве.

«Наоборот, его освобождением больше всего расстроены все оппозиционеры в Варшаве и Вильнюсе, потому что у них пойдет грызня за 100 евро европейской помощи. Также сейчас у оппозиции забрали главный козырь для спекуляций и обвинений в адрес Минска», — заключил он.

До ареста Тихановский был оппозиционным политическим блогером. Он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако мужчину задержали еще до выборов. Тогда кандидатом стала его жена.

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В 2021 году Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за подготовку массовых беспорядков.