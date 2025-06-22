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Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей

Белорусский оппозиционер Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский не смог сдержать эмоций и заплакал после вопроса о встрече с семьей. Видео опубликовала в Telegram-канале его жена и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Супруга говорит: «Доченька, это твой папа приехал», — прокомментировал он встречу после освобождения и расплакался.

Светлана Тихановская отметила, что дочь сначала не узнала отца после пятилетней разлуки.

Как до этого написало издание «Наша Нiва», освобождение оппозиционера стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником президента США Китом Келлогом, который посетил Минск 21 июня и встретился с Лукашенко.

В декабре 2021 года Гродненский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок.

Следствие утверждало, что он и его соратники «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси», призывали к насилию в отношении представителей власти.

Ранее стала известна причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского.

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