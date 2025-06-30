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Премьер РФ освободил от должности замминистра финансов

Мишустин освободил замглавы Минфина Лаврова от должности из-за выхода на пенсию
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте документа.

Лавров занимал эту должность с 2011 года.

3 июня президент России Владимир Путин уволил замглавы МЧС Илью Денисова. Он занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 3 июля 2019 года. В этой роли Денисов курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.

28 мая Мишустин освободил от должности замглавы министра сельского хозяйства Максима Титова
по его просьбе.

Ранее свой пост покинул председатель Курской областной думы.

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