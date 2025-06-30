Премьер РФ освободил от должности замминистра финансов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте документа.
Лавров занимал эту должность с 2011 года.
3 июня президент России Владимир Путин уволил замглавы МЧС Илью Денисова. Он занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 3 июля 2019 года. В этой роли Денисов курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.
28 мая Мишустин освободил от должности замглавы министра сельского хозяйства Максима Титова
по его просьбе.
Ранее свой пост покинул председатель Курской областной думы.