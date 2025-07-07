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В Кемеровской области назначили нового министра угольной промышленности

Министром угольной промышленности Кузбасса назначен Андрей Брижак
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Администрация Правительства Кузбасса

В Кемеровской области Андрей Брижак назначен новым министром угольной промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Глава региона поделился, что новому министру 47 лет. При этом 20 лет он проработал в угольной промышленности.

В 2001 году Брижак окончил Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) по специальности «Горное дело». Начал работать проходчиком на шахте «Первомайская», общий подземный стаж составляет 10 лет.

После Брижак перешел в министерство угольной промышленности Кузбасса.

До этого в кабмине РФ сообщили, что Минэнерго и Минфин России разработают и утвердят критерии предоставления государственной поддержки угольным компаниям.

В правительстве подчеркнули, что помощь будет оказываться адресно. Для этого в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики создается специализированная подкомиссия по финансовой поддержке отраслевых предприятий. Ее возглавит министр финансов Антон Силуанов. В состав подкомиссии войдут представители Минэкономразвития, Банка России, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и других ведомств.

Ранее российские компании начали отказываться от экспорта угля на восток.

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