Лавров встретился с премьером Вьетнама

Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

«В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, министр иностранных дел РФ и вьетнамский премьер также обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

6 июля Лавров встретился на полях саммита БРИКС с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

С 1 января этого года эта латиноамериканская страна является председателем объединения. Саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.