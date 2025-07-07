На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился с премьером Вьетнама

Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

«В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, министр иностранных дел РФ и вьетнамский премьер также обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

6 июля Лавров встретился на полях саммита БРИКС с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

С 1 января этого года эта латиноамериканская страна является председателем объединения. Саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами