Лавров «на полях» БРИКС встретился с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился «на полях» саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Фото опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

До этого президент Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в саммите БРИКС в Бразилии. С 1 января этого года латиноамериканская страна является председателем объединения. Летний саммит проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.