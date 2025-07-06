Путин по видеосвязи участвует в саммите БРИКС в Бразилии

Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро

Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

В конце июня помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что политик будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

17 марта 2023 года он выдал ордер на арест президента РФ, посчитав, что он «предположительно, несет ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По данным МУС, это произошло в период с 24 февраля 2022 года. Россия официально не признает юрисдикцию МУС. Правительству Бразилии пока не удалось занять определенную позицию.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

С 1 января этого года Бразилия является председателем БРИКС. Летний саммит проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.