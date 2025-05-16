Трамп заявил, что ситуация в Палестине улучшится

В течение следующего месяца произойдет много хорошего касательно Израиля и Палестины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в секторе Газа, передает ТАСС.

«Мы также должны помочь палестинцам. Вы знаете, многие люди в Газе голодают, поэтому мы должны смотреть на обе стороны. Мы сделаем все возможное», — сказал американский лидер на борту самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

Также 16 мая Трамп в ходе визита в ОАЭ заявил, что США следят за ситуацией в секторе Газа и намерены заняться решением проблем, с которыми сталкивается палестинский анклав.

Также американский лидер заявил, что глобальная безопасность значительно улучшится в ближайшие две-три недели. Он не уточнил, с чем связан такой оптимизм, однако подчеркнул, что его заявление основано на «эксклюзивной информации».

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.