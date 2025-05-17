Всеобщие выборы в Палестине состоятся в течение года

ЛАГ: президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года

На палестинских территориях, включая сектор Газа, планируется проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в течение ближайшего года. Это следует из декларации, выпущенной по итогам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, пишет агентство INA.

В документе подчеркивается, что «народ может выбрать своих законных представителей только посредством демократических выборов».

«Всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут в течение года на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Просим создать для этого необходимые условия», — говорится в документе.

13 мая министр национальной экономики Палестины, Мухаммед аль-Амур, выразил мнение, что для восстановления нормальной жизни на палестинских территориях после завершения конфликта с Израилем потребуется около 15 лет. Аль-Амур подчеркнул стойкость палестинского народа в сложившихся обстоятельствах, заявив, что палестинцы не будут сломлены, независимо от продолжительности оккупации.

Ранее Трамп заявил, что ситуация в Палестине улучшится.