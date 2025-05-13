Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Палестине назвали сроки восстановления после войны с Израилем

Аль-Амур: Палестине потребуется 15 лет для возвращения к нормальной жизни
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Палестине после войны с Израилем потребуется 15 лет для возвращения к нормальной жизни. Таким мнением поделился министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур, сообщает Иракское агентство новостей.

«После окончания войны нам понадобится 15 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул аль-Амур.

Он отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, палестинцы проявляют стойкость. По словам министра, народ Палестины не будет побежден независимо от того, как долго продлиться оккупация.

До этого Международный суд ООН признал фактической аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Суд пришел к выводу, что Израиль «стимулирует» население страны переезжать в Палестину и легализует там израильские поселения, создание которых идет вразрез с законодательством и международным правом.

Израиль призвали в ближайшее время покинуть оккупированные территории и эвакуировать всех поселенцев. Кроме того, суд обязал Израиль выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате оккупации Палестины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами