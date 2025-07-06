Украина ввела санкции против молдавского оппозиционера

Лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора внесли в обновленный санкционный список Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа украинского президента Владимира Зеленского.

Из документа следует, что под номером 67 в указе числится Шор Илан Миронович, 1987 года рождения. В тексте указано, что оппозиционер имеет российской и молдавское гражданства.

Шор заявил о получении российского паспорта в мае прошлого года. По словам главы Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, молдавский оппозиционный политик стал гражданином Российской Федерации 1 января.

Днем 6 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против группы юридических и физических лиц из России. В обновленный список включили 60 юридических и 73 физических лиц, все они являются гражданами Российской Федерации. Президент Украины добавил, что Киев намерен стремиться синхронизировать свои санкционные списки с Европой.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.