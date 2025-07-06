Украина обновила санкционный список против России

Украина внесла в свой санкционный список 133 физических и юридических лица из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против группы юридических и физических лиц из России. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что санкции были введены против 60 юридических и 73 физических лиц, все они являются гражданами Российской Федерации.

Президент Украины добавил, что Киев намерен стремиться синхронизировать свои санкционные списки с Европой.

30 июня страны Евросоюза еще на полгода продлили экономические санкции, введенные против России.

Отмечается, что эти экономические санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года. Они охватывают широкий спектр отраслей, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, запрет касается импорта некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, деятельности некоторых российских банков и вещательных компаний.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.