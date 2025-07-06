Находящийся под стражей кандидат возглавит избирательный список молдавского блока «Победа»

Избирательный список молдавского оппозиционного блока «Победа» на выборах в парламент Молдавии 28 сентября возглавит находящаяся под стражей глава Гагаузии Евгения Гуцул, заявил глава фракции Илан Шор. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Гуцул — «сильный лидер и человек с твердыми принципами, она умеет держать удар».

До этого Шор заявил, что молдавские власти боятся социального взрыва на фоне обвинений в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь.