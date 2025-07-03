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Мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь

Мать Гуцул призвала суд проявить благоразумие и освободить дочь
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Мать главы Гагаузии Евгении Гуцул Анна Буюклы обратилась к суду с просьбой освободить ее дочь, заявив о ее невиновности. Об этом она сообщила журналистам в коридоре здания суда, куда ее не пустили на заседание, передает ТАСС.

«Дай бог благоразумия судьям! Насильников выпускают, а ее хотят посадить на девять лет. Она столько помогала людям! Ее просто убирают, потому что она им поперек горла стоит», — заявила она.

Анна Буюклы выразила возмущение происходящим.

«Где закон? Где защита нашего народа? Как мать я требую освободить мою дочь — она ничего плохого не сделала! Наоборот, за свой мандат сделала очень многое», — сказала она.

Буюклы также рассказала о скромном происхождении семьи.

«Мы народ простой. Мой муж был дальнобойщиком, а я в поле пахала», — рассказала мать Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее стала известна дата вынесения приговора главе Гагаузии.

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