Шор: молдавская партия «Победа» начала сбор подписей за союз страны с Россией

В Молдавии оппозиционная партия «Победа» начала собирать подписи за союз страны с Россией. Об этом заявил лидер политблока Илан Шор в ходе съезда оппозиционного блока, передает РИА Новости.

«Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова», — заявил он.

Незадолго до этого Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду является менеджером Запада, нанятым для уничтожения страны.

3 июля данные опроса социологической компании IMAS показали, что подавляющее большинство граждан Молдавии выступили за сохранение нейтралитета и восстановление хороших отношений с Россией, которые охладели при Санду и ее Партии действия и солидарности.

При этом только 18% поддержали вступление республики в НАТО, за которое ратует глава государства, 67% — против объединения с Румынией.

Ранее молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду.