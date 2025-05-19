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Молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду

Политик Шор призвал усилить борьбу с режимом Санду в Молдавии
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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавской оппозиции следует усилить борьбу с действующим президентом Майей Санду, заявил в беседе с РИА Новости глава политического блока «Победа» Илан Шор.

«Оппозиции нужно с удвоенной силой противостоять происходящему, поскольку рассчитывать на справедливость судов или «западные демократии» не приходится. Но мы к этому готовы и будем сражаться за нашу Молдову», — сказал политик.

В Молдавии продолжается расследование дел против деятелей оппозиции. Так, в марте силовики задержали и посадили под арест главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Кроме того, спикеру парламента Гагаузии Дмитрию Константинову на два месяца запретили покидать страну.

Ранее в Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии.

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