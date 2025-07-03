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Стало известно о несогласии молдаван с политикой Санду в отношении России

IMAS: большинство граждан Молдавии выступают за нейтралитет и дружбу с Россией
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РИА Новости

Подавляющее большинство граждан Молдавии выступили за сохранение нейтралитета и восстановление хороших отношений с Россией, которые охладели при президенте Майе Санду и ее Партии действия и солидарности. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании IMAS, пишет ТАСС.

Согласно результатам опроса, за сохранения нейтралитета высказались почти 80%, а за восстановление хороших отношений с РФ — 77%. При этом только 18% поддержали вступление Молдавии в НАТО, за которое ратует Санду, 67% — против объединения с Румынией.

До этого молдавский политик Виктория Шапа заявила, что Майя Санду обвиняет Россию во всех проблемах республики. Она отметила, что правительство Молдавии намеренно пытается создать негативный образ РФ в глазах народа. По ее словам, люди задают Санду неудобные вопросы, например, почему страна такая бедная или школы и больницы закрываются. В ответ президент всегда обвиняет в разрухе Россию, рассказала Шапа.

О том, что Санду пытается обвинить Россию во всех бедах Молдавии, заявлял и сенатор Алексей Пушков.

Ранее экс-президент Молдавии Додон заявил, что Санду пытается разорвать связи с РФ вопреки желанию граждан.

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