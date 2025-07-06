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Съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве

В Москве проходит съезд молдавского блока «Победа» на фоне ареста Гуцул
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Максим Блинов/РИА Новости

Съезд оппозиционного блока «Победа» Молдавии проходит в Москве на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В мероприятии принимают участие лидер блока Илан Шор, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев и депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

До этого Илан Шор заявил, что молдавские власти боятся социального взрыва на фоне обвинений в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь.

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