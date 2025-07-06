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Маск пообещал американцам «супервеселье»

Маск пообещал, что на учредительном съезде его новой партии будет супервесело
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Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал устроить веселье на учредительном съезде созданной им «Партии Америки». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супервесело!» — заявил миллиардер.

5 июля Илон Маск объявил о создании своей политической партии, которую назвал The America Party. Он отметил, что его партия будет бороться с банкротством страны, расточительством и взяточничеством. Маск подчеркнул, что созданная им партия «вернет американцам свободу».

До этого политолог Малек Дудаков заявил, что Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с президентом США Дональдом Трампом.

Очередной конфликт между бывшими друзьями Трампом и Маском разгорелся после того, как глава Белого дома посоветовал предпринимателю «прикрыть лавочку» и «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта о налогах под названием «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill).

После последовал ответ от Маска, который привел данные опроса, свидетельствующие о том, что новый закон Трампа является политическим самоубийством для Республиканской партии.

Ранее Трамп пообещал «рассмотреть» депортацию Маска.

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