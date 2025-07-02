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Политолог назвал Маска аутсайдером в политике США после конфликта с Трампом

Политолог Дудаков: миллиардер Маск стал вне политики после конфликта с Трампом
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Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск стал аутсайдером в политике после публичного скандала с президентом США Дональдом Трампом, теперь у него нет возможности влиять на принятие решений в Америке. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Понятно, что Маску не нравится один большой красивый законопроект, утверждаемый в Конгрессе и в Сенате, в котором не фигурируют субсидии на продажу электромобилей. Соответственно, он в очередной раз высказывает публичное недовольство», — отметил эксперт.

Однако повлиять на утверждение законопроекта миллиардер не может, акцентировал Дудаков.

Он также выразил уверенность, что Маск не будет создавать новую партию в США из-за конфликта с Трампом. В стране, по словам политолога, влияние имеют лишь демократы и республиканцы.

5 июня на протяжении пяти часов президент США и предприниматель перекидывались колкостями в соцсетях. Масштабы виртуального побоища были поистине эпичными. Всего за несколько часов Tesla и SpaceX чуть не остались без госконтрактов, НАСА чуть не осталось без космических кораблей, Трампу едва не объявили импичмент, Маск едва не сошел с ума, в пылу дискуссии снова всплыл «список Эпштейна», а в Америке почти появилась третья партия.

1 июля старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин заявила, что американский лидер пообещал рассмотреть возможность депортации Маска.

Ранее в России заявили, что Маск метит на место Трампа.

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