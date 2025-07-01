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Трамп пообещал «рассмотреть» депортацию Маска

Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации Илона Маска
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин написала на своей странице в соцсети Х.

«Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он сказал, что ему придется рассмотреть это», — говорится в публикации.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся очередной публичный скандал, когда американский президент в своей соцсети Truth Social посоветовал предпринимателю «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.

Трамп напомнил, что всегда выступал против обязательного внедрения электромобилей, а США могут сэкономить миллиарды, отказавшись от господдержки Tesla и SpaceX. Маск, в свою очередь, пригрозил создать новую партию и финансировать кампании против республиканцев, поддержавших законопроект. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, будет ли Маск создавать новую партию в США.

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