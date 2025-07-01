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Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку» и вернуться в ЮАР

Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — отметил он.

При этом 29 июня Трамп заявил в интервью Fox News, что хорошо относится к Маску, несмотря на конфликт.

Он добавил, что «умный парень» Маск проводил с ним избирательную кампанию, но был «немного огорчен». По мнению лидера, это было неуместно. Трамп связал недовольство предпринимателя с тем, что власти не способствовали распространению в США автомобилей с электродвигателем, которые выпускает компания Маска Tesla.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим и красивым», включает продление налоговых льгот 2017 года, увеличение численности армии и реализацию его планов по массовым депортациям.

Ранее Маск предрек долговое рабство в США из-за законопроекта Трампа.

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