Маск вновь раскритиковал Трампа

Бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Об этом сообщается в соцсети X предпринимателя.

Маск подчеркнул, что по данным опросов законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии.

Он также ретвитнул результаты исследований, в которых указывается, что более половины американцев считают, что инициатива администрации президента США повысит бюджетный дефицит США.

До этого сообщалось, что сенат США провел процедурное голосование по законопроекту «о расходах и налогах», что открывает возможность для его принятия в ближайшие дни, к установленному Республиканской партией дедлайну — 4 июля.

Сейчас его предварительно поддерживает 51 сенатор, против выступают еще 49. Как пишет The Guardian, против принятия закона выступили три сенатора-республиканца — Том Тиллис, Рон Джонсон и Рэнд Пол. Также против принятия данного законопроекта на своей странице в социальной сети X выступал Илон Маск, заявивший, что закон лишит США миллиона рабочих мест.

Ранее конгресс США предложил Трампу «рычаги давления» на Путина.