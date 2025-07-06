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Келлог прокомментировал беседу Трампа и Зеленского: «Всегда готов к сочувствию»

Келлог заявил о готовности Трампа к сочувствию после его разговора с Зеленским
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между главами государств Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на своей странице в соцсети Х.

«Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию», — говорится в публикации.

Он выразил благодарность Зеленскому за соболезнования в связи с наводнением в Техасе, в ходе которого пострадали и не выжили люди.

«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие – ключевая составляющая лидерства», — написал Келлог.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Ранее американская газета поинтересовалась у Трампа, зачем он «наказывает Украину».

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