Американская газета поинтересовалась у Трампа, зачем он «наказывает Украину»

Редакция американской газеты The New York Post обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки военной помощи Украине.

В тексте отмечается, что призывы президента США к российскому лидеру Владимиру Путину якобы не возымели успеха. В связи с этим авторы статьи спрашивают, Трампа, почему его администрация «наказывает Украину» и «угрожает покинуть ее».

Авторы считают, что убеждение, будто военная помощь Украине навредит США и не соответствует интересам Вашингтона является «полностью далеким от истины».

«Падение Украины – не та катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или которую можно списать на незначительные обстоятельства. Она дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не отступайте», – говорится в тексте.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Ранее Трампа предостерегли от налаживания отношений с Зеленским по одной причине.